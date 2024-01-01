На несколько дней Пермь накроет смогом Вредные выбросы в воздухе плохо рассеиваются из-за антициклона Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В краевой столице в связи с антициклоном возникли условия, которые способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. По данным синоптиков, над городом нависла серо-зелёная пелена загрязняющих выбросов. Они накапливались в приземном слое.

«Температура воздуха на высоте 700-800 ми достигает +5 градусов и выше, а в приземном слое ночью опускается до -10, в низинах и ниже -10. В таких условиях все выбросы (в первую очередь от автотранспорта) накапливаются в подинверсионном слое. Кроме того, растёт запыленность воздуха вблизи дорог, из-за того что сейчас нет снега, а автомобили уже все на зимней резине. Такие условия сохранятся до утра субботы, когда ожидается достаточно резкое потепление до 0...-2 градусов и появится ветер», — рассказал «Новому компаньону» профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

В условиях антициклона на уровень температуры влияют характер местности, микроциркуляция воздуха и наличие облачности, отмечает метеоролог.

«Это идеальные условия для накопления примесей из-за мощной температурной инверсии, и так будет до пятницы включительно», — пояснил Шихов.

В сложившихся условиях всем предприятиям рекомендуется понизить выбросы, а жителям — ограничить занятия физкультурой и спортом на улице.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.