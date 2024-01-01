Алёна Бронникова Полномочия по теплоснабжению мэрии Звёздного в Прикамье передадут на уровень края Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях Поделиться Твитнуть

Фото: сайт администрации ЗАТО "Звёздный"

Полномочия по теплоснабжению администрации ЗАТО «Звёздный» в Прикамье будут переданы на уровень края. Законопроект получил поддержку краевого парламента в двух чтениях на пленарном заседании 28 ноября.

Краевое правительство предложило с 1 января 2025 года перераспределить полномочия по теплоснабжению между ЗАТО «Звёздный» и органами государственной власти региона. Законопроектом предлагается передать полномочия муниципалитета в данной сфере и имущество, находящееся в муниципальной собственности, на краевой уровень.

По словам главы минЖКХ Прикамья Артёма Балахнина, проект закона разработан для совершенствования системы регулирования правоотношений в сфере теплоснабжения. Передача полномочий позволит оперативно решать вопросы и способствовать единообразию региональной политики и её совершенствованию.

Как писал «Новый компаньон», ранее законопроект был одобрен на профильном комитете Законодательного собрания по развитию инфраструктуры. Инициатива краевого правительства также получила поддержку депутатов и мэрии ЗАТО.

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