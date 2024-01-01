Алёна Бронникова Для студентов пермских вузов введут гранты на реализацию научных проектов Новая мера поддержки будет оказываться с 2027-2028 учебного года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для студентов вузов в Пермском крае введут новую меру поддержки в виде грантов на реализацию научных, научно-технических и инновационных проектов. Соответствующий законопроект был одобрен на пленарном заседании регионального заксобрания.

«Проект закона разработан в целях модернизации региональной системы мер поддержки обучающихся в вузах. Тем самым будут созданы условия для реализации научного потенциала обучающихся вузов и реализации молодёжных инициатив в сфере науки и технологий», — рассказала и.о. министра образования и науки Пермского края нАталья Зверева.

Указанная мера поддержки будет реализовываться с 2027-2028 учебного года.

Как писал ранее «Новый компаньон», данным законопроектом предполагается изменение механизма оказания государственной поддержки для студентов. Гранты на осуществление научных, научно-технических и инновационных проектов вводятся вместо именной стипендии Пермского края.

Кроме того, в ходе заседания 28 ноября были также утверждены законопроекты об увеличении именных стипендий для аспирантов и введении дополнительных стипендий для студентов-целевиков.

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