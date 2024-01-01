Алёна Бронникова Именные стипендии студентам в Прикамье заменят грантами Законопроект рассмотрят на пленарке ЗС в ноябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае предложили заменить именные стипендии для студентов грантами на осуществление научных и инновационных проектов. Законопроект внесён в повестку ближайшего пленарного заседания краевого парламента.

Документом предлагается дополнение перечня форм содействия развитию фундаментальных и прикладных научных исследований, уточнение приоритетного направления в интеграции научной деятельности в виде грантов, а также прекращение действия закона 2014 года об именных стипендиях для студентов государственных вузов. Высвобожденные в связи с отменой именных стипендий средства направят на выплату грантов.

«Проект закона предполагает замену механизма оказания государственной поддержки для студентов. Вместо именной стипендии Пермского края, начиная с 2027/28 учебного года, вводятся гранты на осуществление научных, научно-технических и инновационных проектов», — сообщается в проекте закона.

Отмечается, что таким образом поддержка научной деятельности не будет зависеть от академических результатов обучающихся, а будет оказываться за достижение конкретных результатов.

Именная стипендия Пермского края — ежемесячная денежная выплата, назначаемая с 2014 года для стимулирования и поддержки освоения образовательных программ студентам, показывающим выдающиеся результаты в учёбе и научной работе. В 2023 году депутаты одобрили инициативу Молодёжного парламента региона о расширении возможности получить эти стипендии, изменив критерии отбора повышением процента допустимых оценок «хорошо» с 5 до 25%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что заксобрание Прикамья в первом чтении поддержало законопроекты об увеличении именных стипендий для аспирантов с 8 до до 30 тыс. руб. в месяц и введении дополнительных стипендий для студентов-целевиков в размере 10 тыс. руб. ежемесячно. Последняя инициатива коснётся тех обучающихся вузов, кто заключил договора по направлению «Образование и педагогические науки» по профилям: «математика», «физика», «химия», «информатика» и «биология».

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