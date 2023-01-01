Алёна Бронникова Поддержка и защита Краевые законодатели на октябрьском заседании приняли ряд актуальных законопроектов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

На октябрьском пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли законопроекты, направленные на поддержку бизнеса, участников СВО, а также ряд мер по защите детского здоровья.

Поддержка участников СВО

Власти Пермского края продолжают расширять систему мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. На прошедшем заседании депутаты Законодательного собрания поддержали два законопроекта, предложенные губернатором Дмитрием Махониным.

По словам главы региона, в Пермском крае расширяется перечень мер поддержки участников специальной военной операции, их родных и близких. Льготы формируются с учётом потребностей военнослужащих, а также обратной связи от их семей. Глава региона подчёркивал, что всё это позволяет оказывать комплексную и актуальную помощь.

Так, один из документов был внесён согласно распоряжению президента РФ. Проектом предусматривается предоставление бесплатных земельных участков военнослужащим, в том числе уволенным в запас, добровольцам и проходившим службу в войсках нацгвардии, которые были удостоены звания Героя РФ или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их смерти, льготой смогут воспользоваться члены их семей.

Земельные участки предлагается предоставлять в собственность бесплатно для ИЖС или других нужд.

Документ был одобрен в первом чтении. В случае его принятия на следующем заседании, закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Первый заместитель председателя краевого парламента Вячеслав Григорьев выразил уверенность в том, что после доработки проект будет принят в ноябре во втором чтении. По его словам, участникам СВО необходима всяческая поддержка — гуманитарная, психологическая, а также экономическая. «Над нами мирное небо благодаря тому, что наши ребята сегодня находятся на фронте. Они рискуют своей жизнью, чтобы мы жили спокойно. Поэтому и общество, и законодатели, и власть должны понимать, что эти люди нуждаются в поддержке, и своевременно оказывать им помощь», — отметил депутат.

Второй законопроект был принят в двух чтениях. Он освобождает участников спецоперации от уплаты транспортного налога. Получить льготу смогут жители региона, принимавшие участие в СВО по мобилизации, добровольцы и контрактники. Они будут освобождены от уплаты налога на одно транспортное средство любой из льготируемых категорий: грузовые и легковые автомобили (до 150 л.с. включительно), мотоциклы и мотороллеры, катера и моторные лодки (до 50 л.с. включительно), самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.

Действие льготы будет распространено на период с 2022 по 2024 год. Это позволит военнослужащим воспользоваться ей при уплате транспортного налога уже в этом году за 2022-й.

Налоговые льготы

В поддержку предпринимателей и инвесторов депутаты в двух чтениях приняли внесённый губернатором законопроект о совершенствовании системы налогообложения.

Корректировки внесены по налоговым преференциям, налоговым каникулам и льготам для инвесторов.

Для ивестпроектов, которым до 1 января 2022 года был присвоен статус приоритетных (ПИП), фиксируются пониженные ставки по налогу на прибыль организаций.

Действие налоговой ставки в размере 0% для впервые зарегистрированных предпринимателей продлено до 1 января 2025 года. Воспользоваться льготой смогут управленцы в производственной, социальной, научной сферах, а также в сферах бытовых услуг и временного проживания, которые применяют патентную или упрощённую систему налогообложения.

Также изменится механизм предоставления льгот по налогу на имущество организаций для некоторых недвижимых объектов в привязке налоговой базы к их кадастровой стоимости. Со следующего года будет введена ежегодная индексация потенциально возможного к получению ИП, применяющего патентную систему налогообложения, годового дохода на коэффициент-дефлятор, установленный на федеральном уровне. В следующем году он составит 1,058.

Запрет на продажу сигарет

Первое чтение прошла ещё одна важная инициатива, запрещающая розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции в НТО на территории Пермского края. Законопроект направлен на введение дополнительных мер по защите здоровья жителей региона от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Под запрет торговли в НТО попадают также кальяны и вейпы.

Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников подчеркнул, что эта мера сейчас необходима. При этом она не будет распространяться на населённые пункты, где отсутствуют стационарные торговые объекты.

«Это делается, чтобы ограничить доступ и возможность покупать никотинсодержащие средства для несовершеннолетних граждан», — добавил депутат.

Ранее Дмитрий Махонин отмечал, что этот законопроект важен с точки зрения обеспечения охраны здоровья детей. Глава региона обратил внимание, что киосков по продаже вейпов и табака в Прикамье стало появляться больше. Зачастую деятельность таких точек ведётся бесконтрольно, и приобрести никотинсодержащую продукцию могут также несовершеннолетние. В связи с этим было решено принять дополнительные меры.

Молодёжный парламент Прикамья предложил расширить возможности студентов для получения именной стипендии

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на октябрьском пленарном заседании поддержали законопроект Молодёжного парламента. Это первый проект закона, разработанный молодыми парламентариями после наделения правом законодательной инициативы. Авторы документа предложили расширить возможности студентов вузов для получения региональной именной стипендии.

Согласно документу в закон об именных стипендиях будут внесены изменения, которые позволят увеличить необходимое для получения выплаты количество допустимых оценок «хорошо» с 5 до 25%. Сейчас стипендию могут получить студенты-очники, начиная с четвёртого курса бакалавриата или специалитета, а также магистратуры, имеющие за всё время обучения не более 5% отметок «хорошо», остальные «отлично». Также учитываются достижения в учебной и научной деятельности.

Новый подход, по мнению авторов, усилит мотивацию студентов для участия в конкурсе на именную стипендию, поддержит молодых учёных и повысит качество учебных, научных и исследовательских работ. Кроме того, норма в 25% оценок «хорошо» соответствует критерию для получения студентами дипломов с отличием, утверждённому приказом федерального Минобрнауки.

«Наша задача — сделать выплату доступной для большего количества студентов, создать достойный конкурс и благоприятные условия для развития студенческой науки», — отмечает автор инициативы, заместитель председателя Молодёжного парламента Пермского края, председатель профсоюзной организации студентов ПГНИУ Александра Умнова.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания в ноябре.

«Право законодательной инициативы — это не только новые возможности, но и большая ответственность. Наши молодые коллеги и раньше вели активную законотворческую деятельность, но только в качестве соавторов. Принятие этого законопроекта — большой шаг как для самих молодых парламентариев, которые полностью прошли нормотворческий цикл, так и для молодёжной политики региона», — подчеркнул председатель краевого Законодательного собрания Валерий Сухих.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.