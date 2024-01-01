Алёна Бронникова Законопроекты о стипендиях для аспирантов и целевиков в Прикамье прошли первое чтение Проекты планируют принять до конца года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Парламент Пермского края 24 октября рассмотрел в первом чтении два законопроекта об увеличении именных стипендий для аспирантов и введении дополнительных стипендий для студентов-целевиков.

Законопроектом предполагается увеличить размер именной стипендии более чем в три раза — с 8 до до 30 тыс. руб. в месяц с учётом уральского коэффициента. Она будет выплачиваться в течение 12 месяцев, с января по декабрь, аспирантам-очникам, обучающимся по ключевым программам научно-технологического развития региона и занятым в вузах или научных учреждениях. Ежегодно может быть установлено не более 20 именных стипендий.

Кроме того, предложено ввести дополнительные стипендии в размере 10 тыс. руб. в месяц для студентов вузов, которые обучаются по договорам о целевом обучении по направлению «Образование и педагогические науки» по профилям: «математика», «физика», «химия», «информатика» и «биология».

«Инициатива направлена на привлечение молодых людей в педагогическую профессию, что особенно важно в условиях нехватки кадров в школах. Дополнительные стипендии позволят студентам сосредоточиться на учёбе и практической подготовке, а также создадут мотивацию для будущих педагогов работать в образовательных учреждениях Прикамья», — отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Он также обратил внимание, что принятие законопроекта об увеличении именных стипендий для аспирантов имеет важное значение для развития научного потенциала региона. По его словам, принятие закона позволит повысить престиж научной карьеры и мотивацию молодых людей выбирать научную деятельность и оставаться работать в Прикамье.

Обе инициативы были внесены в заксобрание губернатором. Рассмотреть проекты во втором чтении планируется в ноябре.





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