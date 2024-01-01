В ЗС Прикамья внесён законопроект о трёхкратном увеличении стипендий аспирантам Документ рассмотрят в октябре Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Пермском крае могут значительно вырасти стипендии для аспирантов — более чем в три раза. Соответствующий законопроект внёс в краевой парламент губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

В рамках законопроекта предполагается увеличить размер именной стипендии до 30 тыс. руб. в месяц с учётом уральского коэффициента. В настоящее время размер выплат составляет 8050 руб.

Эта именная стипендия будет предоставляться аспирантам, обучающимся по ключевым программам научно-технологического развития региона и занятым в вузах или научных учреждениях.

Планируется, что законопроект будет обсужден на заседании Законодательного собрания в октябре. В случае его одобрения повысить стипендии удастся с января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае увеличены единовременные выплаты молодым педагогам и ежемесячные денежные выплаты докторам наук. Законопроекты были поддержаны депутатами на пленарном заседании краевого парламента в сентябре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.