На доме по Крисанова, 19 в Перми установили праздничную подсветку Работы обошлись бюджету почти в 24 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Перми на многоквартирном доме по адресу ул. Крисанова 19 / ул. Ленина, 55 закончены работы по установке архитектурной подсветки, сообщили в минЖКХ региона.

В ведомстве отметили, что освещение фасада придало зданию уникальный облик, который привлечёт внимание как местных жителей, так и туристов.

Напомним, как ранее писал «Новый компаньон», работы на объекте начались в августе 2024 года. Открытый конкурс, который провела администрация Перми, выиграло ООО «Светотехническая компания «МТ Электро». Компания согласилась выполнить весь комплекс работ за 23,4 млн руб. (при максимальной цене контракта в 25,2 млн).

Согласно техзаданию, подрядчик разработал, согласовал с заказчиком и запрограммировал набор сценариев подсветки для следующих праздников: Новый год (с 31 декабря по 12 января), День защитника Отечества 23 февраля, Международный женский день 8 марта, День весны и труда 1 мая, День Победы 9 мая, День защиты детей 1 июня, День России и день города 12 июня, День молодёжи 27 июня, День государственного флага РФ 22 августа, День знаний 1 сентября, День народного единства 4 ноября, День матери (последнее воскресенье ноября) и День Конституции 12 декабря.

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