На праздничную подсветку здания в центре Перми власти выделили 25 млн рублей Работы должны быть выполнены к 19 ноября Поделиться Твитнуть

рисунок из проектной документации

Администрация Перми ищет подрядчика на выполнение работ по обеспечению архитектурной подсветки фасада здания по ул. Ленина, 55/ ул. Крисанова, 19. Объявлен открытый конкурс. Заявки принимаются до 2 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 25,2 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчиком должен быть разработан, согласован с заказчиком и запрограммирован набор сценариев подсветки в количестве не менее 13 штук для следующих праздников: Новый год (с 31 декабря по 12 января), День защитника Отечества 23 февраля, Международный женский день 8 марта, День весны и труда 1 мая, День Победы 9 мая, День защиты детей 1 июня, День России и день города 12 июня, День молодежи 27 июня, День государственного флага РФ 22 августа, День знаний 1 сентября, День народного единства 4 ноября, День матери (последнее воскресенье ноября) и День конституции 12 декабря.

Исполнителя определят к 7 августа. Работы по подсветке должны быть завершены к 19 ноября 2024 года.





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