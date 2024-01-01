Алёна Бронникова Депутаты Прикамья поддержали введение штрафов за неправильный облик зданий Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Парламент Пермского края рассмотрел законопроект о введении системы штрафов за несоответствующий требованиям внешний вид зданий и объектов благоустройства. Во время пленарного заседания 28 ноября он был поддержан в двух чтениях.

Как писал ранее «Новый компаньон», предложенный документ подразумевает введение штрафов за нарушение таких требований к облику фасадов зданий, как неправильное размещение рекламных материалов, установка внешних блоков кондиционеров и изменения архитектурного дизайна. Штрафы также вводятся за отсутствие утверждённого паспорта внешнего облика объекта капстроительства, несоблюдение стандартов в размещении и эксплуатации объектов благоустройства и за нарушение условий публичных сервитутов.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. За разные нарушения устанавливаются разные размеры штрафов. Согласно пояснительной записке к законопроекту, для физических лиц сумма штрафов варьируется в пределах от 1 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 20 до 800 тыс. руб.

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