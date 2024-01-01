За неправильный облик зданий в Пермском крае собираются штрафовать Проект закона рассмотрят в ноябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае может быть введена система штрафов за несоответствующий внешний вид зданий и объектов благоустройства. Законопроект с такой инициативой внесён в краевой парламент фракцией ЛДПР. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Предложенный документ подразумевает введение штрафов за нарушение таких требований к облику фасадов зданий, как неправильное размещение рекламных материалов, установка внешних блоков кондиционеров и изменения архитектурного дизайна. Также предусматривается ответственность за отсутствие утверждённого паспорта внешнего облика объекта капитального строительства, несоблюдение стандартов в размещении и эксплуатации объектов благоустройства, а также за нарушение условий публичных сервитутов.

Законопроект планируется рассмотреть в ноябре.

Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР внесла в краевой парламент законопроект «о тихом часе».

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