Заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края стал Александр Березин Он сменил на этом посту Игоря Мандрыгина Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

После нескольких месяцев в Прикамье нашли подходящего кандидата на должность заместителя министра ЖКХ и благоустройства региона. Им стал Александр Березин, сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, он приступил к обязанностям с 28 ноября и будет курировать вопросы теплоснабжения, электроснабжения, ГО и ЧС.

Как ранее писал «Новый компаньон», должность замминистра ЖКХ и благоустройства региона с 2023 по июль 2024 года занимал Игорь Мандрыгин. Он курировал управление теплоэнергетики, ГО и ЧС. После этого полномочия начальника управления начал исполнять региональный министр ЖКХ.

В задачи Мандрыгина на посту зама входило решение вопросов по отоплению, газоснабжению, предупреждению аварий, а также задачи по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и защите от ЧС. Ранее он был начальником отдела теплоснабжения министерства ЖКХ Прикамья.

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