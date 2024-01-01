Заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края стал Александр Березин
Он сменил на этом посту Игоря Мандрыгина
После нескольких месяцев в Прикамье нашли подходящего кандидата на должность заместителя министра ЖКХ и благоустройства региона. Им стал Александр Березин, сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, он приступил к обязанностям с 28 ноября и будет курировать вопросы теплоснабжения, электроснабжения, ГО и ЧС.
Как ранее писал «Новый компаньон», должность замминистра ЖКХ и благоустройства региона с 2023 по июль 2024 года занимал Игорь Мандрыгин. Он курировал управление теплоэнергетики, ГО и ЧС. После этого полномочия начальника управления начал исполнять региональный министр ЖКХ.
В задачи Мандрыгина на посту зама входило решение вопросов по отоплению, газоснабжению, предупреждению аварий, а также задачи по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и защите от ЧС. Ранее он был начальником отдела теплоснабжения министерства ЖКХ Прикамья.
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