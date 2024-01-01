Зарина Ситдикова Спустя полтора года после назначения со своего поста уходит замминистра ЖКХ Прикамья Он курировал вопросы теплоснабжения в регионе Поделиться Твитнуть

Заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Игорь Мандрыгин, возглавлявший управление теплоэнергетики, ГО и ЧС покинул свой пост. Об этом со ссылкой на собственные источники в ведомстве сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, на данный момент полномочия начальника управления исполняет региональный министр ЖКХ. Кандидатура на пост заместителя главы министерства ещё не назначена.

Игорь Мандрыгин был назначен на должность руководителя управления теплоэнергетики, ГО и ЧС в начале 2023 года. В его задачи входило решение вопросов по отоплению, газоснабжению, предупреждению аварий, а также задачи по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. До своего повышения он был начальником отдела теплоснабжения министерства ЖКХ Прикамья.

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