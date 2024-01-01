Алёна Бронникова
Парламент Прикамья утвердил главный финансовый документ региона на три года
Ко второму чтению поступило 36 поправок
Депутаты заксобрания Пермского края во втором чтении утвердили проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ был одобрен в ходе пленарного заседания 28 ноября.
В первом чтении главный финансовый документ Прикамья на ближайшую трёхлетку был принят в октябре. Во время его подготовки ко второму чтению поступило 35 поправок, 17 из которых — от губернатора. По итогам рассмотрения 26 поправок было принято, четыре — отклонено, одна — снята автором, ещё четыре — учтены, одна поступила после установленного срока. Этой поправкой в бюджете предусматриваются средства для создания научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БПЛА «Парма-БАС».
С учётом поправок были уточнены основные параметры бюджета. Таким образом, объём доходов на 2025 год запланирован в сумме 244,9 млрд руб., расходов — 291,7 млрд руб. Плановый дефицит составит 27,1 млрд руб., что на 5,8 млн руб. меньше принятого в первом чтении.
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