Алёна Бронникова Парламент Прикамья утвердил главный финансовый документ региона на три года Ко второму чтению поступило 36 поправок Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

Депутаты заксобрания Пермского края во втором чтении утвердили проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ был одобрен в ходе пленарного заседания 28 ноября.

В первом чтении главный финансовый документ Прикамья на ближайшую трёхлетку был принят в октябре. Во время его подготовки ко второму чтению поступило 35 поправок, 17 из которых — от губернатора. По итогам рассмотрения 26 поправок было принято, четыре — отклонено, одна — снята автором, ещё четыре — учтены, одна поступила после установленного срока. Этой поправкой в бюджете предусматриваются средства для создания научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БПЛА «Парма-БАС».

С учётом поправок были уточнены основные параметры бюджета. Таким образом, объём доходов на 2025 год запланирован в сумме 244,9 млрд руб., расходов — 291,7 млрд руб. Плановый дефицит составит 27,1 млрд руб., что на 5,8 млн руб. меньше принятого в первом чтении.

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