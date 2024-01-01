Алёна Бронникова Профильный комитет ЗС одобрил ко второму чтению проект бюджета Прикамья Всего было принято 27 поправок Поделиться Твитнуть

Депутаты комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету одобрили проект бюджета на 2025-2027 годы ко второму чтению. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании 28 ноября.

Во время подготовки проекта ко второму чтению поступило 35 поправок, 17 из которых — от губернатора. По итогам рассмотрения 26 поправок было принято, четыре — отклонено, одна — снята автором, ещё четыре — учтены. Поправками было предложено увеличить доход краевого бюджета за счёт акцизов на нефтепродукты и алкоголь, доходы и расходы по НДФЛ и пр.

После установленного срока от Дмитрия Махонина поступила ещё одна поправка, которая предусматривает в бюджете средства для создания научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БПЛА «Парма-БАС». Средства в форме субсидии из федерального бюджета предусмотрены в объёме 552 млн руб. и за счёт безвозмездных поступлений от управляющей компании ОЭЗ — 23 млн руб.

Объём доходов на 2025 год запланирован в сумме 244,4 млрд руб., расходы — 271,5 млрд руб. Плановый дефицит составляет 27,1 млрд руб., что на 5,8 млн руб. меньше принятого в первом чтении.

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