Алёна Бронникова
Профильный комитет ЗС одобрил ко второму чтению проект бюджета Прикамья
Всего было принято 27 поправок
Депутаты комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету одобрили проект бюджета на 2025-2027 годы ко второму чтению. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании 28 ноября.
Во время подготовки проекта ко второму чтению поступило 35 поправок, 17 из которых — от губернатора. По итогам рассмотрения 26 поправок было принято, четыре — отклонено, одна — снята автором, ещё четыре — учтены. Поправками было предложено увеличить доход краевого бюджета за счёт акцизов на нефтепродукты и алкоголь, доходы и расходы по НДФЛ и пр.
После установленного срока от Дмитрия Махонина поступила ещё одна поправка, которая предусматривает в бюджете средства для создания научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БПЛА «Парма-БАС». Средства в форме субсидии из федерального бюджета предусмотрены в объёме 552 млн руб. и за счёт безвозмездных поступлений от управляющей компании ОЭЗ — 23 млн руб.
Объём доходов на 2025 год запланирован в сумме 244,4 млрд руб., расходы — 271,5 млрд руб. Плановый дефицит составляет 27,1 млрд руб., что на 5,8 млн руб. меньше принятого в первом чтении.
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