Бывший мэр города Прикамья решил пойти в бизнес Константин Светлаков возглавлял администрацию Березников в 2020-2022 годах Поделиться Твитнуть

Константин Светлаков

Константин Долгановский

Бывший глава администрации Березников Константин Светлаков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Московской области. На обновлённые данные в «СПАРК-Интерфакс» обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 26 ноября. Согласно опубликованной информации, Светлаков планирует предоставлять юридические услуги.

Напомним, Константин Светлаков занял пост мэра Березников в ноябре 2020 года, ранее он трудился в компании «Уралхим».

В августе 2022 года чиновник написал заявление об отставке по собственному желанию, объяснив свой шаг желанием быть чаще с семьёй. Однако СМИ писали, что уход Светлакова мог быть связан с уголовным преследованием.

После ухода Светлакова мэром Березников в феврале 2023 года стал Алексей Казаченко, ранее возглавлявший ГКУ ПК «Центр организации закупок». Процедура избрания нового руководителя Березников проходила в виде конкурса, на который изначально заявились пять кандидатов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.