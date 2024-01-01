Центр Перми утром остался без электричества Поделиться Твитнуть

В компании «Пермэнерго» сообщили, что в четверг, 28 ноября, около 6:00 в центре Перми произошло нарушение технологического процесса на кабельной линии напряжением 6 кВ.

В результате аварии без электроэнергии остались жители домов в квартале между улицами Монастырская, Окулова, Советская и Осинская, уточняет «Коммерсантъ-Прикамье».

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» немедленно начали поэтапное восстановление электроснабжения, используя резервные схемы. В течение двух часов энергетики смогли восстановить подачу электричества.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в среду, 27 ноября, в Кировском районе Перми в более сотни домов на несколько часов отключали электричество. Причина — проведение капитального ремонта сетей. Свет отсутствовал с 8 до 18 часов.

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