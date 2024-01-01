Больше ста домов в Кировском районе Перми останутся без электричества Поделиться Твитнуть

В среду, 27 ноября, в Кировском районе Перми в более 100 домов на несколько часов отключат электричество. Причина — проведение капитального ремонта сетей Об этом сообщили в администрации Кировского района со ссылкой на «Россети Урал».

Свет отключат с 8 до 18 часов по следующим адресам:

— ул. Смольная, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60;

— ул. Кедровая, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 31, 32, 33, 36, 36а, 37, 38, 39а, 50, 51, 53, 53а, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 59, 60, 60а, 61, 62, 64, 66, 67;

— ул. Рижская, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59;

— ул. Черногорская, 41, 43; 48, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39; 52, 52а, 54а;

— ул. Ермака, 45, 46, 47, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 48;

— ул. Псковская, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 31, 36, 39;

— ул. Прудовая, 28, 31а, 33, 33а, 35, 35а.

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