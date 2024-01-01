Алёна Бронникова В центре Кунгурского городского парка в Прикамье установят сухой фонтан Объект будет построен на участке диаметром 7 м Поделиться Твитнуть

Проектная схема зонирования Кунгурского городского парка / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Кунгуре Пермского края планируется обновление территории городского парка по ул. Гоголя, 23, в результате которой появятся новые объекты, в том числе сухой фонтан наподобие фонтанов на пермской эспланаде. Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект по обеспечению сохранности ОКН во время работ по благоустройству парка.

Согласно документации, размещённой на сайте пермской инспекции по охране объектов культурного наследия, проект подготовлен екатеринбургским архитектурным бюро «Плотинка». Ранее ООО также разработало графический стиль для туристического бренда Кунгура и новую стелу на въезде в город.

Улочка мастеров с павильоном и кафе / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Проектом предусматривается реновация зонирования «Кунгур-Парка» путём организации мест с арт-объектами — для тихого отдыха и развлекательного — с аттракционами, главной площади со сценой, печкой и фонтаном, улицей мастеров с павильоном и кафе, большой детской площадки. Также планируется организовать новые входы на перекрёстках улиц Советской и Гоголя, Октябрьской и Гоголя, Ленина и Октябрьской, частичный демонтаж озеленения и высадку новых зелёных насаждений, установку уличной мебели и пр. Точкой притяжения станет главная площадь в центре парка.

В парке планируется установить аттракционы: «Ковёр-самолет», «Колесо обозрения», «Бабочки», «Качели Емеля», «Манеж», «Детская цепочная карусель», «Рыбалка», «Автодром», «Хип-хоп», «Тропикана», «Вальс», Зеркальный лабиринт, мини-карусели «Дракончики» и «Маяк», экстрим-батут «Квартет -СТ», Детский паровозик зоопарк и батутный комплекс. Также будут построены аттракцион «Всесезонная горка» из металлической сварной конструкции с отделкой из светлой древесины 46,45 х 3,5 м, «Бассейн с бамперными лодками».

Макет исторического Кунгура / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Сухой фонтан будет установлен на участке в центре парка диаметром 7 м. Для этого также будут обустроены техпомещения для его обслуживания и оборудования, технологические колодцы для водоснабжения и водоотведения, что приведёт к уничтожению культурных напластований. Потребуется выполнение археологических полевых работ в зоне монтажа объекта на площади 10 кв. м до начала работ и в процессе выполнения в режиме археологического наблюдения на площади 39 кв. м. Конструкция сухого фонтана представляет собой фонтан без видимой чаши — когда вода бьёт из-под поверхности и сразу отводится обратно в подземный резервуар.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.