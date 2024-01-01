В Пермском крае на въезде в Кунгур установят новую стелу Её эскиз разработали архитекторы екатеринбургского бюро «Плотинка» Поделиться Твитнуть

Фото: страница ВКонтакте Вадима Лысанова

Как рассказал глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов, на въезде на территорию муниципалитета планируется установить новую стелу. Она будет находиться на границе с Пермским округом.

Чиновник отметил, что после объединения Кунгура и сельских поселений старая конструкция с надписью «Кунгурский район» утратила актуальность. Её демонтировали во время реконструкции федеральной трассы Пермь—Екатеринбург. Сейчас идут работы по подготовке основания новой стелы.

«Эскиз въездной группы разработали архитекторы екатеринбургского бюро «Плотника». Рельеф заднего фасада стелы символизирует живописные ландшафты территории и выполнен из 241 грани. Именно столько населённых пунктов в нашем округе. В дизайне используется туристская айдентика Кунгура, разработанная к 360-летию города. В качестве наборного шрифта художники подобрали Leksa Sans, который используется во всей городской навигации», — рассказал Лысанов.

Фото: страница ВКонтакте Вадима Лысанова

По его словам, на объекте будут нанесены стилизованные изображения узнаваемых кунгурских образов в виде иконок, взятых из туркода территории.

В целом стела будет представлять собой 8-метровую конструкцию, выполненную из «вечной» кортеновской стали. Этот материал особо устойчив к атмосферным воздействиям — так называемая легированная сталь с бархатистой фактурой благородного тёмно-коричневого оттенка.

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