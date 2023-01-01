Максим Артамонов Дизайнер из Екатеринбурга призвал власти Кунгура прекратить «уродовать город» Разработчик фирменного шрифта Iren раскритиковал его повсеместное использование Поделиться Твитнуть

Фото: Владислав Деревянных

Дизайнер из Екатеринбурга, автор логотипа города Кунгур Владислав Деревянных опубликовал ВКонакте видеообращение к местным властям. Он раскритиковал их решение о повсеместном использовании разработанного им шрифта.

Владислав Деревянных — соавтор туристического бренда Кунгурского муниципального округа и шрифта Iren Serif, который стилизован под старославянский язык. В прошлом году дизайнер и коллектив архитектурного бюро «Плотинка» презентовали в Кунгуре разработанный ими графический стиль для туристического бренда города. Власти начали внедрять его в городскую среду «без разбора». Все кафе и магазины в городе заставляют менять вывески.

По словам дизайнера, это не создание единства стиля, а большая ошибка, сделанная на уровне целого города. Потому что «не могут быть оформлены одним шрифтом «Кафе», «Сувениры», «Микрозаймы», «Нотариус» и «Ритуальные услуги».

«Разрабатывая стиль туристического бренда Кунгура, я подумал, что было бы прекрасно, если бы у города появился свой голос в виде индивидуального и оригинального шрифта. Тогда я сверх поставленной задачи создал уникальный шрифт специально для Кунгура, назвал его Ирень (Iren Serif) и подарил любимому городу. Помимо самого стиля, логотипа и шрифта, мы разработали руководство по использованию всех элементов айдентики, где прописали допустимые и недопустимые варианты применения. Но, к сожалению, без ложки дёгтя не обошлось. Депутаты думы Кунгурского муниципального округа приняли постановление о том, что во всех вывесках исторического центра в рамках единого дизайн-кода города должен использоваться шрифт Iren Serif», - пояснил Владислав Деревянных.

В своём видеообращении к властям дизайнер привёл несколько примеров использования фирменного стиля там, где он неуместен. В частности, уже обновлены вывески магазина «Мегавольт» или Sushi shop. Они выглядят странно и частично трудноразличимы, отметил дизайнер.

Фото: Владислав Деревянных

Владислав Деревянных делает вывод, что принятое решение использовать единый шрифт в оформлении вывесок ошибочно, потому что портит визуальный образ города и не имеет ничего общего с дизайн-кодом. Кроме того, это вмешательство в идентичность брендов и бизнеса. Такая ситуация добавляет ряд проблем с изготовлением новых вывесок по новым стандартам и усиливает недоверие бизнеса по отношению к администрации и органам управления.

«В связи с этим я предлагаю пересмотреть принятое решение сейчас, пока ситуация не усугубилась. В свою очередь, как автор айдентики туристического бренда, я готов безвозмездно консультировать представителей администрации по данным вопросам. Искренне не теряю надежды быть услышанным. Возможно, мой крик души кому-то откроет глаза на проблему, и любимый город будет становиться с каждым днём только прекрасней», — рассказал дизайнер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.