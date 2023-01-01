Максим Артамонов
Дизайнер из Екатеринбурга призвал власти Кунгура прекратить «уродовать город»
Разработчик фирменного шрифта Iren раскритиковал его повсеместное использование
Дизайнер из Екатеринбурга, автор логотипа города Кунгур Владислав Деревянных опубликовал ВКонакте видеообращение к местным властям. Он раскритиковал их решение о повсеместном использовании разработанного им шрифта.
Владислав Деревянных — соавтор туристического бренда Кунгурского муниципального округа и шрифта Iren Serif, который стилизован под старославянский язык. В прошлом году дизайнер и коллектив архитектурного бюро «Плотинка» презентовали в Кунгуре разработанный ими графический стиль для туристического бренда города. Власти начали внедрять его в городскую среду «без разбора». Все кафе и магазины в городе заставляют менять вывески.
По словам дизайнера, это не создание единства стиля, а большая ошибка, сделанная на уровне целого города. Потому что «не могут быть оформлены одним шрифтом «Кафе», «Сувениры», «Микрозаймы», «Нотариус» и «Ритуальные услуги».
«Разрабатывая стиль туристического бренда Кунгура, я подумал, что было бы прекрасно, если бы у города появился свой голос в виде индивидуального и оригинального шрифта. Тогда я сверх поставленной задачи создал уникальный шрифт специально для Кунгура, назвал его Ирень (Iren Serif) и подарил любимому городу. Помимо самого стиля, логотипа и шрифта, мы разработали руководство по использованию всех элементов айдентики, где прописали допустимые и недопустимые варианты применения. Но, к сожалению, без ложки дёгтя не обошлось. Депутаты думы Кунгурского муниципального округа приняли постановление о том, что во всех вывесках исторического центра в рамках единого дизайн-кода города должен использоваться шрифт Iren Serif», - пояснил Владислав Деревянных.
В своём видеообращении к властям дизайнер привёл несколько примеров использования фирменного стиля там, где он неуместен. В частности, уже обновлены вывески магазина «Мегавольт» или Sushi shop. Они выглядят странно и частично трудноразличимы, отметил дизайнер.
Владислав Деревянных делает вывод, что принятое решение использовать единый шрифт в оформлении вывесок ошибочно, потому что портит визуальный образ города и не имеет ничего общего с дизайн-кодом. Кроме того, это вмешательство в идентичность брендов и бизнеса. Такая ситуация добавляет ряд проблем с изготовлением новых вывесок по новым стандартам и усиливает недоверие бизнеса по отношению к администрации и органам управления.
«В связи с этим я предлагаю пересмотреть принятое решение сейчас, пока ситуация не усугубилась. В свою очередь, как автор айдентики туристического бренда, я готов безвозмездно консультировать представителей администрации по данным вопросам. Искренне не теряю надежды быть услышанным. Возможно, мой крик души кому-то откроет глаза на проблему, и любимый город будет становиться с каждым днём только прекрасней», — рассказал дизайнер.
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