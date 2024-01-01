Алёна Бронникова В центре Перми за 350 млн рублей продаётся двухэтажный ТЦ Площадь здания составляет 866 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В центре Перми на продажу выставлено двухэтажное административное здание за 350 млн руб. Речь идёт о торговом центре «Громовский» на ул. Куйбышева, 65, напротив ТЦ «Триада». Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Коммуникации объекта: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение — все центральные. Здание оборудовано системами охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдением, интернет и т. п. Объект полностью заполнен арендаторами с долгосрочными условиями аренды», — сообщает автор.

В состав актива входят земeльный учаcтoк oбщeй плoщадью 1,2 тыс. кв. м, расположенное на нём оcнoвнoе здaниe ТЦ площадью 866,8 кв. м. и пристрой в 39,7 кв. м. Таким образом, стоимость 1 кв. м составляет 403,8 тыс. руб.

По данным 2ГИС, в здании находятся автошколы, аптека, пекарня и туристическое агентство. Всего в справочнике содержится информация о 13 организациях. Согласно открытым данным, указанные номера телефонов торгового центра совпадают с контактами ООО «АМП «Смарт групп», управляющее сетью мини-пекарен в Перми под брендом «Чудо пекарня».

Земельный участок, где находится ТЦ «Громовский» попадает в зону комплексного развития территории вдоль ул. Куйбышева площадью 12,55 га. Провести реновацию планируется в течение 12 лет. Торги на право реализации КРТ состоятся в декабре.

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