Алёна Бронникова Договор о КРТ вдоль улицы Куйбышева планируют заключить до конца декабря Торги пройдут осенью Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки вдоль ул. Куйбышева в Свердловском районе Перми проведут осенью. Как рассказала представитель минимущества на заседании комиссии по ПЗЗ 17 октября, процедура запланирована на конец октября — начало ноября. Договор будет заключён до конца декабря 2024 года.

На заседании комиссия рассмотрела заявление министерства строительства Пермского края об установлении границы территориальной зоны КРТ-16. Площадь планируемой к реновации территории в границах улиц Механошина, Пионерской, Белинского и Краснофлотской составляет 12,55 га. По итогам обсуждения было принято решение о подготовке проекта соответствующих изменений в ПЗЗ и направлении его на утверждение краевым властям.

На территории, где запланирована реновация, сейчас расположено 26 многоквартирных домов, основная часть которых признана аварийной или ветхой. После сноса непригодных для жилья зданий будут возведены новые дома переменной этажности. Реализовать проект планируется в течение 12 лет.

Торги на право заключения договора о КРТ пройдут в форме электронного аукциона. Начальная цена — 7,89 млн руб.

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