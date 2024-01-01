Зарина Ситдикова В центре Перми в течение 12 лет комплексно перестроят более 12 га территории Под зону КРТ попадает участок ул. Куйбышева между улицами Механошина и Белинского Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В Свердловском районе Перми в ближайшие 12 лет в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) будет полностью перестроен жилой квартал на ул. Куйбышева от ул. Механошина до ул. Белинского. Соответствующий приказ опубликован региональным минстроем.

По информации ведомства, общая площадь реновации составляет 12,55 га. В границах реконструируемой зоны расположено 26 многоквартирных домов общей площадью 29 тыс. кв. м, а также 49 объектов капитального строительства нежилого назначения. Основная часть жилых домов является аварийной или ветхой. Все они будут расселены. Это малоэтажные здания по ул. Куйбышева, 55, 57, 59, 60, 67, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80/3, ул. Пионерской, 5а и 7а, ул. Глеба Успенского, 8, 13, 15 и ул. Седова, 6, 8, 11.

В минстрое Прикамья отметили, что специалисты ведомства провели консультации, собрания и встречи с жителями этого района. Собственники, проживающие в домах, не признанных аварийными, самостоятельно принимали решения о вхождении их дома в границы зоны КРТ.

После сноса построек на этой территории будут возведены новые многоквартирные дома переменной этажности. За счёт средств инвестора будут обновлены инженерные сети, построены детские сады общей вместимостью 300 мест и новый корпус школы № 10.

Ранее в Перми были заключены договоры о КРТ на ул. Плеханова, в м/р ДКЖ и на Тихом Компросе.

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