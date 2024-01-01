Алёна Бронникова До конца года в Перми пройдут торги по комплексному развитию участка на Куйбышева Начальная цена составит почти 8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Перми до 31 декабря 2024 года пройдут торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе площадью 12,55 га. Согласно опубликованному приказу краевого минстроя от 1 октября, торги пройдут в форме электронного аукциона.

Министерство строительства Пермского края

Начальная цена аукциона — 7,89 млн руб. Шаг аукциона составит 4%, или 315,6 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что министерство строительства Пермского края приняло решение о КРТ участка на ул. Куйбышева общей площадью 12,55 га. В ближайшие 12 лет планируется полностью перестроить жилой квартал от ул. Механошина до ул. Белинского.

В границах реконструируемой зоны расположено 26 многоквартирных домов, основная часть из которых признана аварийной или ветхой, и 49 объектов капитального строительства нежилого назначения. Все непригодные для жилья дома будут расселены. После их сноса здесь возведут новые МКД переменной этажности. Инвестор также должен будет обновить инженерные сети, построить детские сады общей вместимостью 300 мест и новый корпус школы № 10.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.