Претенденты на КРТ по улицам Куйбышева и Стахановской в Перми определятся к 12 декабря Победителей назовут до конца года Поделиться Твитнуть

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В министерстве строительства Пермского края сообщили о сроках подачи заявок на участие в торгах на право комплексного развития участков по ул. Куйбышева и в микрорайоне Стахановском в Перми. Заявки на реновацию 12,5 га вдоль ул. Куйбышева (от ул. Механошина до ул. Белинского) принимаются до 11 декабря, а территории площадью 1,56 га у Стахановского кольца — до 12 декабря. Победители должны определиться до конца года.

Напомним, победитель аукциона на право КРТ по ул. Куйбышева должен расселить 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов общей площадью 29 тысяч кв. метров, построить новые жилые дома разной этажности, а также детские сады общей вместимостью 300 мест, новый корпус на 500 мест для школы №10, обновить дороги и инженерные сети. Начальная цена лота — 7,89 млн руб., шаг аукциона — 315,5 тыс. руб.

В микрорайоне Стахановский на территории, ограниченной улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов, Стахановской, взамен аварийных домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м победитель аукциона должен, построить новое жильё, здание для размещения общественного центра, а также передать муниципалитету 10 квартир для детей-сирот. Начальная цена лота составит 975,3 тыс. руб., шаг аукциона 39 тыс. руб.

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