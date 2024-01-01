Алёна Бронникова Торги на право КРТ микрорайона Стахановского в Перми проведут до 31 декабря Общая площадь реновации составит 1,56 га Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Министерство строительства Пермского края опубликовало приказ от 13 ноября о проведении торгов на право комплексного развития территории микрорайона Стахановского в Перми. Согласно документу, торги в форме электронного аукциона проведут до 31 декабря 2024 года.

Речь идёт об участке площадью 1,56 га, ограниченном улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской, рядом со Стахановским кольцом. Начальная цена лота составит 975,3 тыс. руб., величину повышения установят в 4% от начальной цены, в размере 39 тыс. руб.

Победитель аукциона в течение шести лет должен будет расселить и снести пять аварийных многоквартирных жилых домов 1953-1955 годов постройки и гаражи на ул. Нытвенской. Затем построить новое жильё, здание для общественного центра, а также передать муниципалитету 10 квартир для детей-сирот. На площадке разрешат многоэтажную (высотную) и среднеэтажную жилую застройку, с максимальным показателем плотности жилья 45 тыс. кв. м на 1 га.

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