Минстрой подписал приказ о реновации пермского микрорайона Стахановский Площадь КРТ превысит 15 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В минстрое Пермского края подписан приказ о КРТ жилой застройки в м/р Стахановский в Перми. Территория ограничена улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов, Стахановской, рядом со Стахановским кольцом. Площадь для реновации составляет 1,56 га.

Для реализации проекта предлагается снести пять многоквартирных жилых домов 1953-1955 годов постройки, признанных аварийными и подлежащими сносу. Это здания по ул. Танкистов, 18 и 20, ул. Льва Толстого, 49 и 51, ул. Стахановской, 50. А также два гаражных кооператива по ул. Нытвенской. Кроме того, планируется изъять расположенные в рассматриваемом квартале объекты инфраструктуры.

После завершения расселения аварийных домов, победитель аукциона в рамках комплексного развития территории построит новое жилье, здание для размещения общественного центра, а также передаст муниципалитету 10 квартир для детей-сирот. На территории разрешено строительство улично-дорожной сети, магазинов, объектов здравоохранения, общепита, спорта, общего пользования, благоустройства.

Согласно документу, право заключения соглашения о КРТ будет разыграно на аукционе. Планируемый срок реализации решения о КРТ — шесть лет с даты заключения договора.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», правительство планирует до конца года заключить договоры по КРТ на ул. Стахановской.

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