Алёна Бронникова Гаражи и пять аварийных домов на Стахановской в Перми пойдут под снос для КРТ Минстрой подготовил проект приказа о реновации территории Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Министерство строительства Пермского края опубликовало проект приказа о принятии решения комплексного развития территории жилой застройки в Индустриальном районе Перми. Речь идёт об участке площадью 1,56 га, ограниченном улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской в Балатово, рядом со Стахановским кольцом.

Для реализации проекта предлагается снести пять многоквартирных жилых домов 1953-1955 годов постройки, признанных аварийными и подлежащими сносу, по ул. Танкистов, 18 и 20, ул. Льва Толстого, 49 и 51, ул. Стахановской, 50. А также два гаражных кооператива по ул. Нытвенской. Кроме того, планируется изъять расположенные в рассматриваемом квартале объекты инфраструктуры.

На площадке разрешат многоэтажную (высотную) и среднеэтажную жилую застройку, с максимальным процентом застройки 100 и максимальным показателем плотности жилья 45 тыс. кв. м на 1 га. На территории также разрешено строительство объектов обслуживания жилой застройки, коммунального и бытового обслуживания, здравоохранения, общепита, спорта, общего пользования, благоустройства, разрешается строительство магазинов и улично-дорожной сети. Предельная высота зданий не установлена.

Согласно документу, право заключения соглашения о КРТ будет разыграно на аукционе. Планируемый срок реализации решения о КРТ — шесть лет с даты заключения договора.

Как сообщал «Новый компаньон», правительство планирует до конца года заключить договоры по КРТ на ул. Стахановской, в м/р Комсомольский (около 22 га) и ул. Куйбышева (около 15 га). Процедура проведения торгов по ул. Куйбышева запланирована на конец октября — начало ноября.

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