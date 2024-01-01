Алёна Бронникова Владельцы пермского гастробара азиатской кухни сообщили о закрытии Nami izakaya проработал меньше года Поделиться Твитнуть

Владельцы гастробара азиатской кухни Nami izakaya заявили о закрытии своего заведения. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на telegram-канал Алексея Папулова.

Планируется, что последним днём работы кафе станет 30 ноября. Причины принятого решения о закрытии проекта не раскрываются.

Гастробар Nami izakaya — проект владельцев ресторанов «Нами». Он был открыт на ул. Белинского, 6б в январе 2024 года в формате «изакая» — традиционного японского заведения, в котором предусмотрена свободная посадка для посетителей без предварительного бронирования. В сентябре гастробар попал в лонг-лист Национальной ресторанной премии WhereToEat.

Кафе «Нами» открылось в Перми в 2010 году как суши-бар. Со временем в нём появилась также и европейская кухня. В настоящее время в городе функционируют три кафе под брендом «Нами».

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