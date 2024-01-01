Объём предложения жилья в новостройках Перми за месяц вырос на 17% И почти на треть за год Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Объём экспозиции жилья на рынке первичной недвижимости (РПН) в Перми вырос за октябрь 2024 года на 17,4% и достиг 502,9 тыс. кв. м. Рост этого же показателя по сравнению с октябрём прошлого года составил 32,8%. Об этом сообщает сервис «Объектив.РФ».

Для сравнения: в Екатеринбурге месячный рост предложения на РПН составил 5,4%, годовой — 32,1%. В Новосибирске — 1,3% и 13,2% соответственно.

Отмечается, что в Екатеринбурге в октябре начались продажи недвижимости сразу в семи новых проектах, в Новосибирске и Перми стартовало по одному новому ЖК.

Ранее сообщалось ,что по подсчётам сервиса «Объектив.РФ», 25 из 48 пермских девелоперов (52%) предлагают скидки при покупке жилья в новостройках. В исследовании отмечалось, что рынок ещё не проработал новые механизмы финансирования сделок, которые бы могли компенсировать отсутствие льготных программ. В связи с этим скидки остаются широко применимым инструментом стимулирования спроса. Застройщики активно этим пользуются для привлечения покупателей.

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