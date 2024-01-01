Скидки на покупку жилья в пермских новостройках предлагают более 50% застройщиков Девелоперы вводят дисконт на фоне отмены льготной ипотеки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По подсчётам сервиса «Объектив.РФ», 25 и 48 пермских девелоперов предлагают скидки при покупке жилья в новостройках. Это более 52%. К такому выводу пришли эксперты сервис, которые подсчитали, какой процент застройщиков Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и Челябинска в октябре предлагали прямые скидки на квартиры в своих домах.

Публично заявляли о дисконте на квартиры, например, более 52% застройщиков в Екатеринбурге и Перми. В Новосибирске и Челябинске этот показатель составил 45%, В октябре объявленное снижение цены зачастую не было больше 1-3%. В то же время часть застройщиков готова была давать скидки до 15%, если покупатель полностью оплачивает стоимость квартиры.

В исследовании отмечается, что рынок ещё не проработал новые механизмы финансирования сделок, которые бы могли компенсировать отсутствие льготных программ. В связи с этим скидки остаются широко применимым инструментом стимулирования спроса. Застройщики активно этим пользуются для привлечения покупателей.

Как ранее писал «Новый компаньон» в октябре в 12 городах-миллионниках из 16 разрыв стоимости 1 кв. м на первичном и вторичном рынке продолжил тенденцию к сокращению либо стагнировал. Ценовой разрыв в столицах регионов сокращается второй месяц подряд. В Перми медианная цена квадрата в новостройках составила 137 тыс. руб., это на 37% выше стоимости на вторичном рынке.

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