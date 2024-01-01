В октябре ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» в Перми начал стагнировать Рынок недвижимости адаптируется к новым рыночным условиям Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В октябре в 12 городах-миллионниках из 16 разрыв стоимости 1 кв. м на первичном и вторичном рынке продолжил тенденцию к сокращению либо стагнировал. Ценовой разрыв в столицах регионов сокращается второй месяц подряд. В Перми медианная цена квадрата в новостройках составила 137 тыс. руб., это на 37% выше стоимости на вторичном рынке. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Недвижимость». Отмечается, что в сентябре разница цены 1 кв. м «первички» и «вторички» в краевом центре была незначительно меньше — 35%.

Самая большая разница цены на первичном и вторичном рынке оказалась в Нижнем Новгороде. В этом городе 1 кв. м новостройках стоит на 42% дороже, чем на вторичном рынке. На втором месте — Омск и Волгоград (разница составляет 39%), на третьем — Пермь (37%).

В Москве разница в цене между первичным и вторичным жильём составила 8% в пользу новостроек, а в Санкт-Петербурге первичное жилье дороже вторичного на 18%. Ценовой разрыв в обоих городах незначительно сократился по сравнению с сентябрём.

Единственным городом-миллионником, где квадратный метр готового жилья дороже, чем в новостройках, стала Самара. В этом городе стоимость «квадрата» на «вторичке» «обгоняет» цену метра на первичном рынке на 2%.

По словам коммерческого директора Яндекс.Недвижимости Евгения Белокурова, рынок недвижимости в последние месяцы адаптируется к новым рыночным условиям. И если начале осени фиксировалось сокращение стоимости первичного жилья, то цены на готовое жильё, наоборот, показали незначительный рост.

«В текущей ситуации покупатели должны обладать большей суммой для приобретения жилья в ипотеку, а также всё чаще заключают сделки с небольшим объемом заёмных средств или полностью за наличные», — отмечает эксперт.

По его мнению, в ближайшее время не стоит ждать резких колебаний в разнице цен между первичным и вторичным рынком жилья.

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