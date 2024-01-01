Глава Прикамья прокомментировал коммунальные аварии в Березниках Дмитрий Махонин назвал причины отключения света и воды в жилых домах Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал причины коммунальной аварии в Березниках и других городах Верхнекамья и принёс извинения жителям за доставленные неудобства.

По словам главы региона, краевые власти обращали внимание всех коммунальных служб о необходимости подготовки к зиме.

«В этом году получили аномальные погодные явления. В Березниках осложнилось тем, что сети, питающие водозабор, находились в аварийном состоянии», — сказал губернатор, отметив, что попросил надзорные органы проверить, были ли готовы частные компании к зимнему сезону.

Дмитрий Махонин также принёс извинения каждому жителю региона, который испытал неудобства в связи с коммунальными проблемами.

«Хочу обратить внимание органов местного самоуправления на то, что надо оперативно реагировать на ситуацию», — отметил глава Прикамья.

Напомним, в начале ноября на севере Прикамья из-за сильного ветра и снегопадов были повреждены линии электропередачи и остановлены водозаборы. В Березниках и Соликамске десятки населённых пунктов остались без света и воды. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики «Россети Урал» вводили режим повышенной готовности, часть детсадов и школ временно приостановили работу. Для жителей был организован подвоз воды.

Чтобы рещить проблему, в Березники был командирован зампред краевого правительства Андрей Кокорев. Чиновник провёл там заседание регионального оперштаба по ситуации с аварией на линиях электропередачи.

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