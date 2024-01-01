Алёна Бронникова В Прикамье перенесли выборы главы Очёрского округа Вопрос исключили из повестки заседания думы Поделиться Твитнуть

Олег Воробьёв

В Очёрском городском округе Пермского края избрание главы перенесли на неопределённый срок. Как сообщает telegram-канал «На местах», соответствующий вопрос исключили из проекта повестки ближайшего заседания окружной думы, которое состоится 28 ноября.





При этом вопрос определения главы депутаты планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний думы.





Как писал «Новый компаньон», 25 ноября конкурсная комиссия определила кандидатов на должность главы Очёрского округа. На пост руководителя территории претендуют действующий глава округа Алексей Солодников и начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков.





Вопрос избрания главы планировалось рассмотреть 28 ноября. В этот день также будет определён глава Октябрьского округа Пермского края.





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