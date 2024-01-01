Водитель из Перми выиграл в лотерею 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Житель Перми Александр Т. стал победителем лотереи «Большое Спортлото». Размер его выигрыша составил 3 млн руб. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу компании «Столото».

Мужчина рассказал, что участвует в лотереях давно, и даже выиграл 60 тыс. руб. год назад.

Известно, что обладатель 3 млн из Перми работает водителем в одном из медицинских учреждений. Выигрыш он собирается направить на погашение ипотеки и текущие расходы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ноябре в очередном тираже государственной лотереи «Рапидо Ультра» житель Пермского края выиграл 15 млн руб. В пресс-службе лотереи напомнили, что в последнее время участникам из Прикамья везёт. Так, 2 ноября пермяк выиграл почти 16 млн руб. в очередном тираже государственной лотереи «Всё или ничего».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.