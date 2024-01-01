Житель Пермского края выиграл в лотерею 15 млн рублей Поделиться Твитнуть

Столото

В воскресенье, 10 ноября, в очередном тираже государственной лотереи «Рапидо Ультра» был разыгран многомиллионный суперприз — 15 млн руб. Как сообщили в пресс-службе лотереи, его обладателем стал житель Пермского края.

Пока о победителе известно немного: есть только информация, что счастливый билет был куплен через мобильную версию сайта «Столото» за 1 тыс. руб.

К победе жителя Пермского края привели отмеченные в первом поле билета числа 19, 14, 18, 8, 3, 12, 10, 11 и число 1 — во втором поле.

В пресс-службе лотереи напомнили, что в последнее время участникам из Прикамья везёт. Так, 2 ноября житель края выиграл почти 16 млн руб. в очередном тираже государственной лотереи «Всё или ничего».

Победители приглашены на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото» в Москву.

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