Зарина Ситдикова В следующем году на улицах Перми появятся 15 тысяч новых саженцев Сейчас растения располагаются в городском питомнике в Хмелях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение озеленительной кампании 2025 года в Перми будет высажено 15 тыс. саженцев. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

По информации мэра, подготовка к следующему сезону уже началась. Сейчас все растения, которые украсят улицы города в следующем году, находятся в муниципальном питомнике в деревне Хмели.

Эдуард Соснин также подвёл итоги мероприятий по озеленению, которые были проведены в этом году. Градоначальник отметил, что впервые были высажены деревья, выращенные в муниципальном питомнике на Архиерейке. Это 122 саженца различных видов.

Всего за сезон 2024 года МКУ «ГорЗеленСтрой» совместно с подрядчиками и волонтёрами в разных районах Перми высадили более 6 тыс. деревьев и кустарников. Преимущественно это были ценные породы: липа, ива, вяз, яблоня, черёмуха, рябина, кизильник, сирень, спирея, пузыреплодник, арония, ирга и другие.

Кроме того, в октябре этого года в рамках капитального ремонта ул. Сибирской установили 250 кадок с туями. Сейчас все они уже перевезены на зимнее хранение в питомник.

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