В Перми на Сибирской начали устанавливать мобильные кадки с деревьями Всего на обновленной улице появится 250 таких контейнеров Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В рамках капремонта улицы Сибирской в Перми началась установка мобильного озеленения. На всем протяжении улицы сейчас установлено уже 210 кадок с туями. До конца недели здесь появятся ещё 40 кадок. Об этом сообщили в МКУ «Пермблагоустройство».

Мобильные контейнеры в с туями можно увидеть у парка им. М.Горького, сквера у дома Чекистов, музея истории полиции, Дома офицеров и у ледового дворца «Орленок».

Туя — это род хвойных растений семейства Кипарисовые. Они нетребовательны к условиям произрастания, хорошо выносят задымлённость промышленных городов и отличаются высокой морозостойкостью.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Контейнеры, в которых выставляются деревья на улице, сделаны из переработанного пластика. При этом они двухслойные: внешнее кашпо и внутренний мягкий контейнер с почвой. Воздушная прослойка внутри кашпо заполняется мульчирующим материалом. Мульча предохраняет корни от перегрева и переохлаждения.

На зиму кашпо с деревьями перевозят в питомники МКУ «ГорЗеленСтрой», а с наступлением тепла возвращают на улицы.

Отметим, практику мобильного озеленения на улицах Перми начали вводить в 2022 году. Новый способ озеленения применяется там, где нет подходящей почвы и большая антропогенная нагрузка. Вместе с тем, такая попытка привнести больше зелени в городскую среду уже вызвала интерес у вандалов. В сентябре прошлого года на ул. Ленина неизвестные украли дерево из кадки. По этому факту было подано заявление в полицию.

Мы уже писали о трудностях мобильного озеленения в Перми на примере Комсомольского проспекта. Советуем прочитать материал «Нового компаньона» по этой теме.

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