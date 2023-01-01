Алёна Бронникова На улице Ленина в Перми неизвестные украли дерево из кадки По факту происшествия подано заявление в полицию Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми из уличного кашпо, установленного в рамках мобильного озеленения города на пересечении улиц Ленина и Плеханова, неизвестные украли тую. По информации МКУ «Горзеленстрой», это произошло ночью с 16 на 17 сентября.

«Сообщаем, что по данному происшествию подано заявление в полицию, так как данное действие классифицируется как уголовное преступление, см. УК РФ ст. 158. Посадка туи была произведена на бюджетные средства, следовательно, Пермский городской округ понёс убыток», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Горзеленстрой выразили сожаление в связи с этим происшествием. Они обратили внимание, что дерево вряд ли сможет прижиться на новом месте, так как воры, вырвав растение из грунта, оборвали обрастающие корни, которые его питали.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о первых размещённых на улицах Ленина и Сибирской 12 контейнеров с туями и колючими голубыми елями. Чиновники заявили, что в ближайшие годы практику мобильного озеленения предполагается расширить и на другие улицы. В этом году власти решили увеличить общее количество таких деревьев до 90 штук.

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