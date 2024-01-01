С улиц Перми убирают кадки с деревьями и кустарниками Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Специалисты муниципального казённого учреждения «ГорЗеленСтрой» совместно с подрядными организациями приступили к вывозу с улиц Перми мобильного озеленения. Деревья и кустарники в контейнерах будут храниться до весеннего сезона в питомнике «Хмели». Завершить работы планируется к концу ноября.

В администрации Перми отметили, что в текущем году на улицах Ленина и Крисанова и в сквере Решетникова появились контейнеры с туей западной, ивой, боярышником, пузыреплодником, рябиной и яблоней.

На территории города также было установлено 333 кашпо с цветочно-декоративными растениями и 372 кашпо с деревьями и кустарниками. Мобильное озеленение используется в первую очередь в тех местах, где отсутствует подходящая почва, имеются многочисленные инженерные сети и высокий пешеходный трафик.

Отметим, практику мобильного озеленения на улицах Перми начали вводить в 2022 году.

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