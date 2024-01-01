Движение транспорта по участку улицы Пермской закроют до 6 декабря
Министерство транспорта Пермского края предупредило о продлении ранее действующего ограничения
В Перми продлили ограничение на движение по участку ул. Пермской. Об этом сообщает Минтранспорта Пермского края.
Как сообщал ранее «Новый компаньон», в Перми закрывали движение транспорта по участку ул. Пермской из-за строительства сетей водоснабжения. Временные ограничения вводились на восемь дней: с 8:00 16 ноября до 8:00 24 ноября. Ограничения коснулись участка ул. Пермской от здания № 84 до строящегося клубного дома «Строганов» (ул. Пермская, 86).
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