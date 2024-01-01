Движение транспорта по участку улицы Пермской закроют до 6 декабря Министерство транспорта Пермского края предупредило о продлении ранее действующего ограничения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В Перми продлили ограничение на движение по участку ул. Пермской. Об этом сообщает Минтранспорта Пермского края.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», в Перми закрывали движение транспорта по участку ул. Пермской из-за строительства сетей водоснабжения. Временные ограничения вводились на восемь дней: с 8:00 16 ноября до 8:00 24 ноября. Ограничения коснулись участка ул. Пермской от здания № 84 до строящегося клубного дома «Строганов» (ул. Пермская, 86).

Однако, как уточнили в министерстве 25 ноября, ограничение движения продлено до 6 декабря.





«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве сетей водоснабжения и водоотведения от дома № 84 до дома № 86 по ул. Пермской движение будет временно прекращено до 23:00 6 декабря», — говорится в сообщении ведомства.





Чиновники просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

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