Алёна Бронникова В Перми на неделю закроют движение транспорта по участку улицы Пермской Эта мера необходима для строительства сетей водоснабжения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В центре Перми на неделю полностью закроют участок дороги для движения всех видов транспортных средств. Это следует из приказа от 13 ноября, опубликованного на сайте краевого министерства транспорта.

Временные ограничения вводятся на восемь дней: с 8:00 16 ноября до 8:00 24 ноября. И коснутся участка ул. Пермской от здания № 84 до строящегося клубного дома «Строганов» (ул. Пермская, 86).

Согласно документу, данная мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения компанией ООО «Инженерные коммуникации».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми временно ограничили движение транспорта по мосту через Мулянку на ул. Строителей. Ограничения будут действовать до полуночи 8 декабря 2024 года.

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