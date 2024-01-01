В Перми ограничили движение транспорта по мосту через Мулянку Поделиться Твитнуть

В Перми временно ограничили движение всех видов транспортных средств на мосту через реку Мулянку по ул. Строителей. Об этом проинформировали в краевом минтрансе.

В ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края" пояснили, что ограничение вводится на время работ по оснащению объекта транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами. Делается это в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Ограничения будут действовать до полуночи 8 декабря 2024 года.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 8 часов утра 3 ноября до 22 часов 4 ноября будет полностью закрыто движение транспорта по ул. Трамвайной (от ул. Вишерской до дома № 4 по ул. Трамвайной). В минтрансе пояснили, что ограничения вводятся из-за реконструкции транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали.

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