Движение по участку улицы Трамвайной в Перми закроют полностью Ограничения будут действовать 3 и 4 ноября Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 8 часов утра 3 ноября до 22:00 4 ноября будет полностью закрыто движение транспорта по ул. Трамвайной (от ул. Вишерской до дома № 4 по ул. Трамвайной). Об этом сообщили в минтрансе региона.

В ведомстве пояснили, что ограничения вводятся из-за реконструкции транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали, в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Объезд места проведения работ возможен по ул. Строителей.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — обратились к водителям в министерстве.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Мотовилихинском районе Перми до 16 ноября продлевается ограничение проезда по ул. Инженерной. Дорога перекрывается для продолжения работ по строительству сети водоснабжения.

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