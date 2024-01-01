Зарина Ситдикова В Перми продлили ограничение проезда по улице Инженерной Движение на одном из участков будет закрыто до 16 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минтранса Прикамья

В Мотовилихинском районе Перми продлевается ограничение проезда по ул. Инженерной. Об этом предупредили в региональном минтрансе.

В ведомстве уточнили, что проезд будет закрыт для движения транспорта на участке от ул. Металлистов до ул. Инженерной, 18. Объезд возможен по улицам КИМ, Металлистов и Николая Быстрых. Ограничения будут действовать до 16 ноября.

По данным Центра безопасности дорожного движения Пермского края, дорога перекрывается для продолжения работ по строительству сети водоснабжения.

Коммунальные раскопки на указанном участке начались в конце сентября. Изначально проезд закрывали до 18 октября.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Перми на участке ул. Пушкина от ул. Борчанинова до ул. Крылова до 00:00 11 ноября сужена проезжая часть. На период действия ограничений движение осуществляется только по одной полосе.

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