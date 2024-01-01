Зарина Ситдикова На участке улицы Пушкина в Перми на две недели сузят проезжую часть Движение будет организовано по одной полосе Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми на участке ул. Пушкина от ул. Борчанинова до ул. Крылова будет временно сужена проезжая часть. Об этом сообщил в региональном министерстве транспорта.

В ведомстве уточнили, что ограничения движения вводятся на период с 00:00 28 октября до 00:00 11 ноября.

По информации ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», на указанном участке улицы будут проводиться работы по переустройству сетей газораспределения.

На период действия ограничений движение будет осуществляться только по одной полосе.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми до 1 мая 2025 год меняется организация проезда на участке шоссе Космонавтов от ул. Борчанинова до ул. Мильчакова. Здесь продолжаются работы в рамках I этапа реконструкции автомобильной дороги на ул. Крисанова.

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