Зарина Ситдикова В Перми вводится ограничение проезда на одном из самых загруженных участков шоссе Космонавтов Движение будет перекрыто до 1 мая 2025 года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На участке шоссе Космонавтов от ул. Борчанинова до ул. Мильчакова в Перми вводится ограничение движения транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале регионального министерства транспорта.

По данным ведомства, проезд будет закрыт до 1 мая 2025 года. При этом в министерстве не уточнили, с какого момента начнут действовать ограничения.

В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» объяснили перекрытие дороги проведением работ в рамках I этапа реконструкции автомобильной дороги на ул. Крисанова.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения, добавили в краевом учреждении.

Ранее на данном участке шоссе была построена временная объездная дорога на период переустройства водопропускной трубы. Работы на участке стартовали в начале марта этого года. Реконструкция участка позволит обустроить дополнительную выделенную полосу для поворота на ул. Мильчакова. По другим двум полосам движение автомобильного транспорта, как и сейчас, будет осуществляться в прямом направлении.

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