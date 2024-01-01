В Перми до 18 октября закроют движение на участке улицы Инженерная Ограничение вводится в связи с работами на сетях водоснабжения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минтранса Прикамья

В Мотовилихинском районе Перми с 00:00 30 сентября до 00:00 18 октября временно ограничат движение транспорта по ул. Инженерной — на участке от ул. Металлистов до ул. Инженерной, 18. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого минтранса.

Объехать закрытый участок можно по улицам КИМ, Металлистов и Николая Быстрых.

В Центр безопасности дорожного движения Пермского края пояснили, что ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве сети водоснабжения.

Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми с 8 часов 27 сентября и до 8 часов 17 октября будет ограничено движение транспорта по ул. Сергея Данщина на участке от дома №28 до ул. Генкеля. Подрядная организация должна обеспечить доступ для прохода пешеходов и проезда транспорта к объектам, расположенным в зоне работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.