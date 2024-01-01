В Перми на время ремонта теплосети закроют улицу Данщина Поделиться Твитнуть

С 8 часов 27 сентября и до 8 часов 17 октября в Перми будет ограничено движение транспорта по ул. Сергея Данщина на участке от дома №28 до ул. Генкеля. Об этом сообщили в минтрпасне Прикамья

В ведомстве отметили, что подрядная организация обязана будет обеспечить доступ для прохода пешеходов и проезда транспорта к объектам, расположенным в зоне проведения работ.

В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» пояснили, что ограничение вводится на время реконструкции сети теплоснабжения на данном участке дороги. Оно необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что до 1 декабря на дороге Пермь—Новые Ляды временно приостанавливается движение всех видов транспортных средств. Речь идёт об участке дороги от выезда с территории СНТ «Парма» до ул. 40 лет Победы. Данные меры связаны с работами по установке системы уличного освещения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.